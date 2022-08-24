Договор о своповых поставках газа между Тегераном и Москвой будет заключен в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

«В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России», — цитирует его агентство Shana.

Министр добавил, что «на текущий момент у иранской стороны есть договоренности с Россией о разработке семи нефтяных и газовых месторождений». «В настоящий момент проходят переговоры по 14 другим месторождениям», — сказал он. Политик также отметил, что российская сторона будет участвовать в разработке месторождения Южный Парс, «поскольку Россия обладает большим потенциалом для этого».

По словам Оуджи, «российско-иранское сотрудничество в области энергетики не одностороннее, компании из Ирана имеют серьезные перспективы». «Мы подписали договоры в области нефтехимии и поставок [иранских] продукции и катализаторов, — рассказал он. — Поставки нефтехимических катализаторов уже начались».