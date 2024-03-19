Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как передает «Арменпресс», пресс-служба правительства РА сообщает, что в ходе личной беседы собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО. Состоялся обмен мнениями вокруг региональных процессов и обсуждений, связанных с мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

«Сегодня на нашей встрече мы обсудили важность стабильности на Южном Кавказе. По мере того, как мы сталкиваемся с более опасным миром, это становится наиболее важным для евроатлантической безопасности» .

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в совместном заявлении для прессы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Он отметил, что у Азербайджана и Армении появилась возможность достичь устойчивого мира после многолетнего конфликта.

«Поэтому я призываю обе страны в ближайшее время подписать договор, который откроет путь к нормализации отношений и принесет устойчивый мир вашим народам», – отметил генеральный секретарь НАТО.