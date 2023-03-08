Британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Иран тайно поставил России большое количество патронов, ракет и минометных снарядов.

Согласно информации, в январе из иранского порта на двух грузовых кораблях по Каспийскому морю в Россию были отправлены боеприпасы для ракетных установок, минометов и пулеметов. По словам источника, Москва заплатила за поставку наличными, а Тегеран планирует отправить новую партию.

«В январе из иранского порта вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 млн патронов и около 300 000 снарядов», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в переброске боеприпасов были задействованы сухогрузы Musa Jalil и Begey.

Провести независимую оценку стоимости предполагаемой военной помощи не удалось, но эксперты считают, что речь идет о большой сумме. Предполагается, что таким образом Иран помогает России восполнить запасы на передовой в зоне военного конфликта в Украине. (news.ru)