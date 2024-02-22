Россия приобрела у Ирана большое количество мощных баллистических ракет класса «земля — земля», пишет Reuters со ссылкой на шесть источников.

По словам собеседников агентства, Иран предоставил России около 400 снарядов из семейства баллистических ракет малой дальности Fateh-110, таких как Зульфикар. Ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км, рассказали агентству три иранских источника. Официальный Тегеран и Корпус стражей исламской революции отказались комментировать поставку вооружения.

Ракеты начали поступать в Россию в начале января, после закрытия сделки между военными двух стран, говорят источники Reuters. Иранский военный чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что с начала года в Россию было отправлено четыре партии ракет морским транспортом и самолетами.

«Поставок будет больше. Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы пожелаем», — сообщил другой иранский представитель власти.

В октябре прошлого года истек срок ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. Однако США и Европейский союз сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет Ирана на фоне опасений по поводу экспорта оружия на Ближнем Востоке и в Россию.

Эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис отмечает, что семейство ракет Fateh-110 является высокоточным оружием, а 400 снарядов могут нанести значительный ущерб. Поставки ракет из Ирана дадут России преимущества на поле боя, так как ПВО сложнее перехватить баллистическую ракету, согласен Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики — аналитического центра в Филадельфии.

США в январе выражали обеспокоенность тем, что Россия собирается приобрести баллистическое оружие Ирана в дополнение к ракетам, полученным из Северной Кореи. Однако пока Белый дом заявить о факте поставки не может, сказал Reuters чиновник администрации Байдена. Его слова подтвердил украинский военный, отметив, что ВСУ не зафиксировали использования иранских баллистических ракет российской армией.

Ранее Киев неоднократно просил Тегеран прекратить поставку оружия России, в частности дронов Shahed 136, которые, по данным ВВС Украины, российские военные запустили 3700 раз для атак на украинские города и инфраструктуру. Первоначально Иран отрицал поставку дронов, но несколько месяцев спустя заявил, что предоставил небольшое их количество до того, как Москва начала вторжение в 2022 году. (moscowtimes.ru)