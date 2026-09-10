Иран снова собирает баллистические ракеты, причем делает это под землей и из деталей, которые успел запасти до войны. Об этом сегодня сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источников в странах Ближнего Востока.

По словам собеседников газеты, несмотря на массированные удары по ракетным заводам и складам, иранцы собирают и ракеты на жидком топливе, которые заправляют перед самым пуском, и твердотопливные, которые можно хранить уже готовыми к запуску.

Разведка сообщает об активности на нескольких подземных объектах, в том числе в ракетном комплексе Ходжир на юго-востоке страны. Кроме того, Тегеран пытается строить новые подземные сборочные цеха, если известные американцам производства снова разбомбят.

В июне Bloomberg со ссылкой на западные разведки писал, что за восемь недель перемирия Иран восстановил около трех четвертей довоенного ракетного арсенала. Полноценному производству мешают разве что поврежденные химические заводы, где делают топливо. (israelinfo.co.il)