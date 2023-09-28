Россия и Иран могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после 18 октября, когда истечёт срок действия ограничений на иранские вооружения, предусмотренных резолюцией Совбеза ООН, пишет Институт изучения войны (ISW).

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Тегеран, чтобы обсудить с министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани укрепление двустороннего военного сотрудничества. В Тегеране глава российского военного ведомства посетил выставку аэрокосмических сил Ирана, на которой были представлены беспилотники, ракеты и средства противовоздушной обороны. Командующий Воздушно-космическими силами Ирана генерал Амир-Али Хаджизаде продемонстрировал Шойгу крылатую ракету Paveh, баллистические ракеты Ababil и Fattah, новую пусковую установку беспилотника «Шахед-136» и другие вооружения, говорится в обзоре ISW.

Аштиани в начале сентября заявил, что страна готова развивать оборонные и стратегические отношения со «всеми независимыми и союзническими странами» после истечения срока действия санкций. Снятие международных ограничений позволит Ирану экспортировать ракеты и связанные с ними технологии в Россию, пишет ISW.

В декабре 2022 года американские и британские чиновники заявляли, что Россия собирается купить ракеты у Ирана, чтобы решить проблему истощения своих арсеналов. По данным украинской и израильской разведок, Россию прежде всего интересуют иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, дальность действия которых составляет 300 километров и более.

14 сентября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил: министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили ЕС, что не намерены снимать санкции с Ирана после 18 октября, поскольку страна с 2019 года регулярно нарушала условия резолюции. По словам Борреля, ЕС будет принимать решение после консультации с другими участниками иранской сделки — Китаем, Ираном и Россией.

МИД Ирана осудил действия Евросоюза, назвав их нарушением резолюции. Президент Ибрагим Раиси в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что такое решение поставит Иран и Европу на путь конфронтации. По данным ISW, решение ЕС о продлении ограничений может еще больше стимулировать Иран к продаже ракет России.

В октябре 2022 года Украина и западные страны обвинили Иран в поставках России беспилотников для использования на Украине, что, согласно их позиции, является нарушением резолюции. Представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани назвал эту информацию «необоснованной и ошибочной».

Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН с 2015 года запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения Совбеза ООН на эти изделия. Положения резолюции распространяются на ракеты дальностью более 300 км. (moscowtimes.ru)