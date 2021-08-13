Экономическое положение Ирана довольно сложное. Уже приходилось писать (https://zerkalo.az/iran-vodnyj-krizis-i-prizrak-separatizma/), что в стране тяжелейший водный и энергетический кризис. Даже тяжело сказать какая часть жизни не находится в кризисном состоянии.

В создавшихся условиях иранское руководство продолжает делать ставку на усиление конфронтации со своими соседями. Ближними и дальними. Причем часто, как кажется на ровном месте.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского МИД, послу Ирана была вручена нота в связи с незаконными поездками принадлежащих этой стране грузовых автомобилей в Карабах. Отмечается, что «в ноте выражено недовольство постоянными поездками в последнее время в карабахский регион Азербайджана без разрешения официального Баку автомобилей различного назначения, принадлежащих дружественной Исламской Республике Иран».

Возникает вполне обоснованный вопрос, понимают ли в Тегеране, что подобными действиями они ухудшают отношения двух стран. Ради чего это делается. Ведь никакой выгоды из напряженности, где для нее нет никаких оснований, в иранской столице не получат.

Армения и так никуда не денется. Или в Тегеране думают, что несколько грузовиков достаточно, чтобы развернуть политическую ориентацию Еревана в сторону от Москвы и в направлении иранской столицы. Навряд ли иранское руководство столь наивно и по большому счету ему это и не нужно. Тем не менее, подобные демонстрации производятся в отношении Баку и далее Анкары.

Приведенная шероховатость в отношениях Азербайджана и Ирана не одиночный изолированный факт, а результат проводимой политики Тегерана в регионе всего Большого Ближнего Востока и Южного Кавказа.

На сегодняшний день принятые удушающие санкции довели иранскую экономику и финансы до состояния близкого к коллапсу. Снять или хотя бы ослабить разрушительное действие санкций необходимо для спасения государства как такового. Тем не менее, все происходит с точностью до наоборот.

Переговоры по иранской ядерной программе должны возобновиться в Вене в ближайшее время. И вот здесь начинается очередной раунд большой игры Тегерана с Вашингтоном, Иерусалимом и Эр-Риадом.

Давно замечено, что перед принятием решения о компромиссе, в данном случае, по ядерной программе иранское руководство сильно поднимает ставки. Выражается это в дипломатической и информационной жесткости и усилении напряженности в отношениях со своими противниками.

Ведь не случайно начались обстрелы со стороны ливанской Хезболлы территории Израиля. Ливан стоит на грани распада и в таких условиях провокационные обстрелы еще больше ухудшают положение. Понятно, что Хезболла, которая в последние годы старалась избегать военных столкновений с Израилем, не просто так начала вести себя столь агрессивно. Без прямого указания из иранской столицы ничего подобного произойти не могло.

Несомненно, что в Тегеране пробуют вбить клин между Вашингтоном и Иерусалимом. США хотели бы довести переговоры в Вене до логического конца и военные действия, например, в Ливане совсем не к месту.

Со своей стороны премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что «Государство Израиль не допустит более обстрелов своей территории». Это может служить предупреждением, что израильская армия (ЦАХАЛ) может начать военную операцию в Ливане. Саудовская газета Al-Sharq Al-Awsat (Ближний Восток) пишет, что в Белом доме были крайне недовольны намерением Беннета усилить конфронтацию с Хезболлой, так как это тоже может сорвать переговоры с Ираном.

К этому можно добавить так называемую танкерную войну (https://zerkalo.az/tankernye-vojny/). Израиль, Великобритания и вслед за ними США обвинили в нападении на танкер Mercer Street иранцев. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что ответ его страны на нападение будет согласованным с союзниками. Беннет был более резок. «Мы ожидаем, что международное сообщество даст понять иранскому режиму, что он совершил серьезную ошибку».

Кувейтская газета Al Jarida утверждает, что у Израиля есть список иранских целей для ответа за атаку на танкер Mercer Street, который управляется израильской компанией. Вроде бы израильская разведка «Моссад» в любую минуту может произвести атаку по одной из целей. Если это произойдет, будет сорван очередной раунд переговоров по ядерной сделке, который должен состояться, когда новый президент Ирана Эбрахим Раиси сформирует правительство. То есть в конце августа или начале сентября.

Белый дом хочет преодолеть израильскую оппозицию возможному соглашению с Ираном. В израильском руководстве достаточно много тех, кто ратует за самостоятельные действия против иранской ядерной программы, если американцы не захотят подставить плечо и помочь в военном решении.

Чтобы несколько успокоить израильское руководство, в Иерусалим прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он давно занимается ближневосточным направлением американской внешней политики. В свое время был послом США в Иордании, а затем — помощником государственного секретаря по Ближнему Востоку в администрации Джорджа Буша-младшего. Бернс готов говорить с израильтянами как профессионал, хорошо знакомый с ситуацией в регионе. Задача главы американской разведки состоит в том, чтобы убедить израильское правительство, что политика США на Ближнем Востоке не претерпит кардинальных изменений. Решается важная, но все же частная задача — не допустить появление у Тегерана ядерного оружия.

Хотя между Ираном и Саудовской Аравией прошло несколько раундов переговоров, похоже, что в Тегеране и здесь решили обозначить ужесточение позиции.

Иранские прокси из движения «Ансар Аллах» увеличивают нападения на саудовские позиции. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на заседании сенатского комитета по международным отношениям.

В мае американский ракетный крейсер перехватил в Аравийском море судно, которое шло без опознавательных знаков. На его борту военные обнаружили тысячи автоматов российского и китайского производства, российские противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и пулеметы. Как считают в Пентагоне, этот груз иранская сторона направила хуситам. Баллистические ракеты, которые члены «Ансар Аллах» запускают в направлении Саудовской Аравии, чаще всего произведены в Иране.

Поднимая ставки перед переговорами, Иран ведет очень рискованную игру. Интересно, что у него возникают проблемы большие или малые практически со всеми соседями. Причем так называемые малые сложности часто бывают предвестниками очень больших.

Невозможно провокациями, обстрелами и прочими подрывными действиями добиться положительных сдвигов в решении, например, ядерной сделки. Ведется откровенный шантаж Вашингтона нападениями на Израиль и Саудовскую Аравию. Заодно проверяются его возможности заставить союзников и партнеров проявлять сдержанность перед лицом откровенных наездов Ирана.

Скорее всего, в Тегеране вынуждены будут в том или ином виде принять американские условия в обмен на ослабление и потом постепенное снятие санкций. И так называемое повышение ставок призвано закамуфлировать согласие на неизбежное.