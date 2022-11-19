Как пишет газета The Moscow Times, турецкое министерство транспорта направило судовладельцам циркуляр о том, что с 1 декабря закрываются проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия. Формально эти меры вводятся для обеспечения безопасности Проливов, например, в случае разлива нефти.

В любом случае это серьезно ударит по российским нефтяникам. С 5 декабря страховка будет доступна только танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного ЕС и США price caps — ценового потолка.

После этой даты санкции на страховые услуги станут практически тотальными. К ним присоединилась Британия, где базируется International Group of P&I Clubs (IG P&I) — Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев. Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов из Великобритании, США, Скандинавии, Японии и др., которые обеспечивают страховками около 90% мирового тоннажа морских судов.

Путин грозился в случае установления price caps на нефть и газ из России вообще прекратить их экспорт. Похоже, что он несколько погорячился, так как Россия тогда вообще ничего и нигде не получит. Отказаться от поставок углеводородов, причем по любым ценам, она не может в принципе.

В любом случае, санкции на страховые услуги грозят остановить весь нефтяной российский экспорт из Новороссийска — около 650 тыс. баррелей в сутки. Это 21% всех поставок нефти из России. Не так и мало.

Все текущие и очень близкие неприятности из области экономики и финансов происходят на фоне беспрецедентного падения отраслей не связанных с сырьем.

По данным Росстата, а не злобных западных экспертов, по итогам сентября выпуск автомобилей упал на 77,4%, холодильников — на 42,4%, автобусов — на 21,1%, лифтов — на 29,1%, тепловозов — на 29,6%, грузовых вагонов — на 31,6%, электроприборов — на 24,5%.

Обратим внимание на грузовые вагоны. Российские железные дороги буквально задыхаются от перегрузки. Они не в состоянии перевезти необходимый объем грузов, в том числе из-за тотальной нехватки вагонов. Выбывший состав заменить не получается, так как нет соответствующих подшипников. Из-за санкций они с Запада не поставляются, а своя промышленность их не производит. И этот кризис усиливается нарастающим темпом.

Как следствие, невозможно переориентировать товарооборот с Запада на Восток. Не выдерживает не только железная дорога, но и порты. Суда во Владивостоке стоят от одного до двух месяцев в ожидании разгрузки. Отсюда, кроме того, кризис с контейнерами и другие сопутствующие неприятности.

Такое положение в экономике полностью созвучно и ситуации на фронтах в Украине. Уход с правого берега Днепра в Херсонской области, попытка переброски высвободившихся подразделений на Донбасс и в Запорожскую область не привели к кардинальным переменам. Более того, потери российских войск многократно возросли.

Среди военкоров и других ультрапатриотов скулеж и печаль по поводу беспрецедентно больших потерь российского воинства в Павловке возле Угледара на Донбассе.

Хотя высшие российские военные уже несколько раз докладывали, что Павловка взята, однако оказалось, что это была ловушка украинской армии (ВСУ).

Об этом написал на одном из российских военных форумов местный пользователь ником Вескер. Ссылаясь на источники среди военных в зоне боевого столкновения, он пишет о потерях. «Не знаю даже как выразиться. Не менее 1000-1200 человек, но я бы это число умножал еще на два. Сильная сторона ВСУ — это, безусловно, владение беспилотниками и артиллерия. Очень уж они кучно кладут как из РСЗО, так и из стволки (ствольной артиллерии — Авт.), что порой действительно пугает».

И все это буквально за два-три дня. По данным украинского Генерального штаба российские войска теряют более одной батальонно-тактической группы (БТГ) в день, а это от 600 до 800 человек. Общие безвозвратные потери российской армии с начала войны уже превысили 82 тыс. человек и по западным оценкам это очень консервативные показатели. Если ориентироваться на Telegram-канал «Генерал СВР», то российские безвозвратные потери давно превысили 120 тыс. человек.

Тем не менее, в Кремле не расстались с мыслями gain the upper hand — одержать верх над Украиной. Там отбросили предложения, переданные через президента Турции Эрдогана, и решили усилить ракетный обстрел украинских энергетических объектов. Последние из них были особенно интенсивными. Так 15 ноября Украину атаковало около 100 ракет и 20 иранских беспилотников. Однако эффективность оказалась весьма проблематичной. Более 80% ракет и все беспилотники были сбиты. Ущерб был значительным, но совсем не тотальным, на который рассчитывали в Кремле.

В последующие дни интенсивность обстрелов несколько снизилась, при этом показатели потерь ракет остались на прежнем уровне.

В Кремле официально заявили, что ракетные удары по Украине наносятся из-за того, что ее руководство отказывается от переговоров на российских условиях. В Киеве ответили, что тем более не будет никаких переговоров.

Из этого следует, что Путин то ли от обиды за провал на саммите G20, то ли из-за чего-то другого решил снова повысить ставки. И тут возникает вполне закономерный вопрос: в чем смысл таких действий.

Ведь никакой ракетный и прочий террор не заставил украинское руководство пойти на уступки. Более того, расчеты Москвы на военный успех не оправдались, и нет никаких перспектив, что произойдет нечто другое. Всем очевидно, что не оправдались надежды на оперативную паузу. ВСУ продолжают наступление, хоть темп его несколько снизился. При этом все российские попытки начать наступление как на Донбассе, так и в Запорожской области отбиваются с большими потерями, о чем говорилось выше.

Второе обстоятельство. С каждым очередным обстрелом растет западная военная помощь. Увеличивается номенклатура поставляемых вооружений. И даже Израиль de facto признал свои поставки в Украину, пусть и через третьи страны, на миллионы долларов. Вот чем обернулись московские игрища с иранским режимом.

Выиграть Россия не может и повышение ставок не давало и не даст результата. Тогда, повторим вопрос, зачем?

Ответ лежит в области психологии Путина.

Во-первых. Он не может проиграть. В своем маниакальном желании сокрушить Украину, а с ней и весь Запад, он потерял чувство реальности и пропустил момент, когда мог получить если не все, то очень многое. Мы имеем в виду переговоры в Стамбуле в марте текущего года. Если бы не головокружение от успехов Путина война уже ушла б в историю.

Теперь есть очень большие шансы потерять очень многое, но не получить ничего.

Во-вторых. Российские генералы и даже пропагандисты понимают, что дело идет к тотальному проигрышу. Небезызвестная Ольга Скабеева грустно заметила, что никто не мог предполагать, что за «Украину впишутся более 50 стран». Конечно, надеялись на blitzkrieg, что Киев захватят за три дня, мир просто разведет руками и признает российскую победу. А тут такой пассаж.

Что же остается? По Путину — ждать. Попытаться пересидеть, забросать ВСУ пушечным мясом российских мобилизованных. Они тысячами гибнут в бессмысленных атаках, но российскому президенту не жалко. Тем самым оттягивается неизбежный конец, а вдруг что-то и получится.

Ждали победы сторонников Трампа на выборах в конгресс. Не дождались. Потом разгоняли дуду про необходимость переговоров. Подключили на Западе и Востоке всех, кого было возможно и опять пустой номер.

И вот пошли с очередной пусть и крапленой, но в Москве думают, что козырной карты ракетных обстрелов. Ответ легко было предвидеть, но все же в Кремле надеялись на чудо. Его не случилось. Позиция Киева стала еще более твердой. Сначала вывод войск со всех территорий, а потом посмотрим.

Москва создала полный дипломатический тупик, причем настолько глухой, что, похоже, Эрдоган вышел из себя. Его конструкция роли миротворца была полностью разрушена Путиным. Последний демонстративно пренебрег турецкими предложениями и резко повысил ставки.

Ответ Анкары последовал незамедлительно в виде запрета танкерам следовать через Проливы. И это далеко не конец того, что может сделать турецкий лидер. Если Турция откажется от своей роли, то России мало не покажется.

И не только в Украине.