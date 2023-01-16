Американский политик-республиканец, экс-советник США по вопросам безопасности Джон Болтон считает реалистичной возможность нового наступления российских войск на Киев или на западные регионы, чтобы помешать поставкам Украине военной помощи от стран Запада. Он также подчеркнул, что Путин повышает ставки, поэтому украинцам следует готовиться к тяжелым временам.

В интервью Владимиру Остапчуку для программы «Spotlight Ukraine» на телеканале «Эспрессо» он отметил, что новое наступление РФ с севера может произойти по двум причинам.

«Во-первых, Путин и Кремль пытаются сосредоточиться на политике и дипломатии, чтобы расколоть западный альянс. Я думаю, они осознают, что их военные результаты были плохими, а украинские наоборот, поэтому Путин теперь надеется выиграть дипломатическим путем то, что он не может выиграть на поле боя, раскалывая НАТО, как я уже сказал», – пояснил Болтон.

Он также упомянул замену командующего российских оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Во-вторых, я бы сказал это всем украинцам, относительно недавнего решения Путина назначить Валерия Герасимова своим новым полевым командиром в этой войне – (оно – ред.) является очень значимым и означает, что здесь впереди очень тяжелые времена. Герасимов, которого Путин выбрал, чтобы быть фактически главой Объединенного комитета начальников штабов, сказал ему выйти из-за своего стола и выиграть войну в Украине. Путин повышает ставки, он выдвигает все свои фишки в центр стола, он не сможет свалить ответственность за провал в Украине ни на кого другого, сейчас его режим на грани, и он дает понять, что не поддерживает никакого урегулирования. На данный момент здесь нет условий для урегулирования путем переговоров», – подчеркнул Болтон.