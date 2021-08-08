Ситуация вокруг Ирана снова обострилась. До сих пор тлеющая война в отношении торговых судов, следующих через Ормузский пролив и в Аравийское море, разыгралась не на шутку.

Четыре нефтяных танкера — Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss — примерно в одно и то же время 3 августа заявили с помощью своих автоматических систем идентификации (АИС), что они «не находятся под командованием».

Этот термин достаточно многозначен и может включать в себя как потерю управления по техническим причинам, так и банальный захват.

Примерно тогда же в Аравийском море было совершено нападение на судно Mercer Street, шедшее под либерийским флагом. Оно следовало без груза из танзанийского Дар-эс-Салама в эмиратский порт Фуджейра. В результате инцидента погибли два члена экипажа — граждане Румынии и Великобритании.

Владелец торгового судна — компания Glory International из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Именно этот случай и породил слухи об иранском следе.

На такую вероятность указывает тот факт, что вслед за этим танкер Asphalt Princess был захвачен в Оманском заливе.

В записи радиопереговоров между экипажем и Береговой охраной ОАЭ, которая была передана агентству Associated Press, можно услышать, как один из членов команды танкера говорит, что несколько «вооруженных иранцев поднялись на борт судна». По данным организации United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO, Морские торговые операции Соединенного Королевства — подразделение Военно-морских сил Великобритании) захватившие танкер попытались направить его к берегам Ирана. Однако, после того, как на перехват был направлен эсминец США вооруженные люди покинули судно. При этом они уничтожили часть оборудования, чтобы затруднить последующее движение судна.

UKMTO выпустило предупреждение, что все суда должны проявлять крайнюю осторожность в районе эмирата Фуджейра в ОАЭ. Инциденты произошли в районе Аравийского моря недалеко от указанного порта, важного центра снабжения судов, следующих транзитом через Персидский залив. Рядом находится вход в геостратегический Ормузский пролив — транспортная артерия, через которую проходит пятая часть мирового экспорта нефти.

Лондон занимает в отношении произошедших инцидентов довольно твердую позицию и намерен принять меры с целью обеспечения свободы судоходства в столь важном регионе и пресечь возможные попытки, как там считают Ирана, от подобных захватов.

Как пишет издание The Mirror, военное командование Великобритании изучает силовой вариант в отношении иранских сил. В регион уже прибыли представители Специальной авиадесантной службы. Британское правительство должно действовать, так как уже погиб гражданин Соединенного королевства.

Американский информационно-аналитический портал Business Insider приводит слова официального представителя США. Он сказал на условиях анонимности, что «боевики в форме иранской береговой охраны силой захватили судно и удерживали его примерно семь часов, прежде чем покинуть место происшествия». Чиновник сослался на данные авиаразведки. «Наш самолет сфотографировал иранских боевиков на борту и наблюдал, как они что-то демонтировали на корабле, перед тем как покинуть его». Он отметил, что ситуация выглядела как «операция иранских войск, спонсируемая иранским государством», и что в инциденте были «все признаки международного пиратства».

Со своей стороны, Тегеран категорически опровергает свою причастность к нападениям. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что инциденты, о которых было сообщено, «крайне подозрительны». Он указал, что Тегеран твердо привержен региональной стабильности и безопасности на море и готов предложить помощь судам других стран в чрезвычайных ситуациях.

В свою очередь, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заметил, что КСИР обеспечивает тотальную безопасность на морских границах региона Персидского залива и Ормузского пролива. Как он подчеркнул, «Здесь нет места иностранным силам». Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи допустил, что сообщения о морских инцидентах в районе Персидского залива являются «своего рода психологической атакой и подготовкой почвы для новых актов авантюризма» против Ирана.

В политическом смысле инциденты с торговыми судами имеют несколько составляющих.

Во-первых, они происходят на фоне продолжающихся переговоров в Вене об иранской ядерной программе. Вашингтон хотел бы их успешного завершения, в принципе, того же желает и иранское руководство. Однако вероятны действия осложняющие возможность договоренности.

Приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов допускает, «Не исключено, что Иран сейчас, как и в период трамповского президентства, демонстрирует готовность «взвинтить» повестку, ходя по краю войны и мира, потому что, напомню, когда в период Трампа были атаки на танкеры других региональных игроков, иранцам удавалось навязать свою повестку».

Во-вторых, в условиях очень острой ситуации внутри Ирана связанной с засухой, отключениями электроэнергии и других осложнений Тегеран больше заинтересован в скорейшем завершении переговоров. Однако в свойственной манере пытается поднять ставки, чтобы не выглядеть слабой стороной.

В этом смысле нападения, особенно вблизи Ормузского пролива должны ясно указать, что важнейший транспортный и торговый коридор находится под угрозой и может быть перекрыт в любой момент. Об этом говорит замечание Тангсири об иностранных силах.

В-третьих, как считает военный эксперт Юрий Лямин, «Собственно диверсионная война между Израилем и Ираном там не прекращалась, это же далеко не первая диверсионная атака против судов, связанных с обеими странами. Так что, на мой взгляд, действия со стороны Израиля и затем — в свою очередь — снова от Ирана по-прежнему неизбежны. Обе страны не хотят перерастания всего этого в большую войну, но логика всего происходящего говорит, что все просчитать невозможно и застраховаться от внезапной эскалации никто не может».

Хотя имеется вероятность серьезного конфликта вокруг Ормузкого пролива и в Аравийском море, но танкерная война в таком виде навряд ли к нему приведет. Хотя Тегеран и демонстрирует жесткость, но в силу неблагополучного внутреннего положения пойти на большую войну он просто не в состоянии. Хотя бы по финансовым причинам.

Кроме того, инфраструктура страны и особенно энергетика находится в плачевном состоянии. Какая война, если даже в столице сложно с водой. Кроме того, больше месяца бастовало около 100 тыс. работников нефтяной промышленности. Власти пообещали увеличить им зарплату в два раза. Пока в полном объеме это не выполнено, так что вероятность новой забастовки не исключена.

Неспокойно в Иранском Азербайджане и Иранском Курдистане. В частности, во время последней войны за Карабах через Иран шли военные грузы в Армению, так как Грузия закрыла для них небо и наземные пути. Люди в Иранском Азербайджане начали перекрывать трассы и даже нападать на конвои, начались массовые демонстрации азербайджанского населения с антироссийскими, антиармянскими и даже антиперсидскими лозунгами. И транспорт грузов для Армении пришлось если не прекратить, то серьезно уменьшить. Что стало дополнительным взносом в азербайджанскую победу.

В таких условиях масштабная внешнеполитическая авантюра сродни не просто выстрелу в ногу, а натуральному самоубийству для режима.

Тем не менее, танкерные войны могут продолжаться. Иранское руководство часто ведет себя на грани фола.