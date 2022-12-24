Исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что употребление большого количества соли приводит к усилению стресса. Работа ученых опубликована в журнале Cardiovascular Research.

Команда провела эксперимент с мышами: ученые кормили две группы самцов мышей — первую в течение двух недель, вторую в течение восьми недель — кормом с высоким содержанием соли.

Затем исследователи проанализировали образцы крови мышей. Они обнаружили, что уровень гормона стресса кортизола был выше у экспериментальных мышей по сравнению с контрольной группой. Причем уровень гормона был выше как в состоянии покоя, так и в условиях стресса. Ученые также взяли и проанализировали образцы тканей мозга некоторых мышей после их смерти. Они обнаружили повышенную активность генов, которые вырабатывают белки в мозге, ответственные за реакцию на стресс.

По словам исследователей, такой эффект от употребления повышенного количества соли может наблюдаться и у людей. В будущем ученые продолжат изучать влияние соли на организм животных.