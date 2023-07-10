Германия, Великобритания и Франция не выполнили взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

«Мы всегда подчеркивали, что незаконные санкции противоречат международному праву и нарушают права человека. Что касается СВПД, то, к сожалению, и американское правительство вышло из этого международного соглашения, и европейские правительства не выполнили свои обязательства», — отметил дипломат, имея в виду несколько пакетов санкций, введенных европейскими странами против иранских физических и юридических лиц. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

«Мы считаем, что европейские правительства, особенно эти три [Германии, Великобритании и Франции], несут такую же ответственность, как и США, за невыполнение своих обязательств по СВПД», — добавил он. По мнению Тегерана, эти страны ведут себя неприемлемо, когда выдвигают претензии в отношении Ирана или вводят санкции против исламской республики на основе ложных обвинений, учитывая, что они не выполнили свои обязательства в рамках ядерной сделки.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.