Великобритания ответственна за неоднократные срывы мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом 16 октября заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

«Руководство и спецслужбы Британии ответственны за неоднократные срывы реальных инициатив по мирному разрешению конфликта на Украине», — отметил Бортников, уточнив, что еще в марте 2022 года курс Лондона был ясно обозначен бывшим премьером-министром Борисом Джонсоном.

По словам Бортникова, для реализации британских целей, таких как якобы «нанесение стратегического поражения России», Зеленскому были гарантированы ресурсы, а также был выдан карт-бланш на создание «фашистской диктатуры». Власть в Украине, по мнению Бортникова, полностью сосредоточена в руках офиса президента, военные администрации управляют на местах, оппозиция подавлена, а критика власти жестко цензурируется. При этом сам киевский режим и его силовой блок находятся под тотальным контролем британцев.

«По имеющимся у нас достоверным данным, именно под патронажем спецслужб Британии осуществляются акции терроризма и диверсии на территории Российской Федерации», — сообщил Бортников. Он также отметил, что спецподразделения британских вооружённых сил (SAS) участвуют в боевых действиях и планируют вылазки украинских диверсионных групп на приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

Кроме того, Бортников рассказал, что под кураторством британской разведки была проведена операция СБУ «Паутина» накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. Британия обеспечила её последующее пропагандистское сопровождение, распространяя в СМИ фальшивки о якобы огромном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии.

«Инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США», — добавил Бортников.