К вооруженному конфликту в Украине привели действия США, которые стремились затащить Киев в НАТО.

Как сообщает #, об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

«Зачем? До сих пор никому не понятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Все это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень», — заявил Путин.

Российский лидер также указал на неспособность Вашингтона и Брюсселя следовать заключенным ранее договоренностям — по мнению Путина, очень сложно взаимодействовать и вести диалог с такими людьми. Проблемы США и НАТО в соблюдении договоренностей, по мнению Путина, лежат в колониальном наследии западных стран.