Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством генерала Сулеймани

Руководство Ирана обратилось в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, заявил журналистам официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

«Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета Безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, что ранее в воскресенье МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране. Дипломату выразили протест в связи с угрозой президента Дональда Трампа нанести удары по иранским объектам.