Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.

«На данный момент за пятью странами-членами (ООН. — Прим. ред.) числится задолженность в соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН», — говорится в письме.

Согласно Статье 19, член Организации объединенной нации, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, «если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года».(РИА Новости)