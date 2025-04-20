Следующие два раунда переговоров между Ираном и США пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю.

Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на американских чиновников.

«Дальнейшие формальные переговоры пройдут … в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане», — пишет издание.

Отметим, что первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам первого, обсуждения прошли позитивно и конструктивно, иранский министр также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарив главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.