Иран, Азербайджан и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщил официальный представитель Иранской организации по обслуживанию и транспортировке дорог (RMTO).

«После проведенных двух встреч [по автомобильным перевозкам] с Азербайджаном и Грузией мы предложили им инициативу по созданию нового транзитного коридора для регионального сближения, — сказал генеральный директор Управления международного транзита и перевозок RMTP Джавад Хедаяти. — Конечно, этот план был предложен еще восемь лет назад, но из-за того, что многие страны были вовлечены в это соглашение, он еще не реализован, и стороны не достигли консенсуса».

По его словам, создание этого нового маршрута может соединить Персидский залив с Черным морем: «Грузия и Иран являются основными участниками соглашения, поскольку Иран связан со свободными водами через Персидский залив, а у Грузии есть два важных торговых порта к востоку от Черного моря. С другой стороны, Грузия и Азербайджан приложили большие усилия для улучшения и развития своей транспортной инфраструктуры, поэтому мы постарались расширить сотрудничество с обеими этими странами».

Согласно соглашению, во-первых, в течение следующих четырех месяцев из Ирана будут отправлены пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу Астары, а также в Болгарию или другие страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море.

«Мы пытаемся провести пилотную фазу этого проекта до конца [текущего иранского календаря] года [20 марта 2022 года], чтобы можно было выявить препятствия и проблемы и, наконец, на заключительной трехсторонней встрече между тремя странами будет создан механизм сокращения затрат и времени на доставку», — пояснил чиновник.

Как отмечает издание, Иран является одной из стран, которая имеет особый статус в торговых и транзитных отношениях из-за своего стратегического положения и особой географии, так как страна проходит через несколько важных международных коридоров.

На юге Ирана находится Персидский залив, где расположены крупнейшие нефтедобывающие страны мира. Этот регион считается энергетическим узким местом в мире.

На севере Ирана находится Каспийское море, которое является лучшим мостом между Ираном, Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном и может играть важную роль в торговле между этими странами.

Страна, с другой стороны, граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном и Афганистаном на западе и востоке.

Другими словами, можно сказать, что Иран имеет выход с 15 странами через сухопутные и водные границы, и в то же время он может действовать как мост между этими странами (друг с другом и с другими частями мира).

Учитывая статистику транзита страны, Иран принимает необходимые меры, чтобы максимально использовать свой стратегический статус в этой связи.