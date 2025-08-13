При открытии коммуникационных линий через Сюникскую область Армении следует принимать во внимание присутствие российских пограничников.

Об этом представитель МИД России Алексей Фадеев сказал в заявлении в связи с «маршрутом Трампа».

Он добавил, что до изучения деталей проекта и ознакомления с еще не обнародованным документом министерство не будет высказывать официальную позицию.

Фадеев добавил, что Россия считает актуальными трехсторонние соглашения, достигнутые в 2020–2022 годах между лидерами России, Армении и Азербайджана, и ни одна из сторон не заявляла о намерении выйти из этих соглашений.