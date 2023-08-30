МИД России считает, что Франция должна учитывать позицию и Армении, и Азербайджана, если хочет выступить посредником.

Как передает #, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С одной стороны, мы неоднократно говорили о том, что приветствуем любые инициативы, которые не идут вразрез с усилиями России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которые не дублируют и тем более не подрывают эти усилия. С другой стороны, активность Франции в этом направлении нам хорошо известна. И, что не менее важно, в рамках таких посреднических усилий нужно просто учитывать, в первую очередь, позицию обеих сторон конфликта – то есть и Армении, и Азербайджана. И без этого рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации не стоит. Это альфа и омега любого посредничества», – подчеркнула представитель МИД России.