Представители европейских стран в ходе встречи с американской стороной на прошлой неделе обозначили, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

«Единственная цель, которая нас волнует, — это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши «красные линии»», — пояснил глава французского МИД, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь.