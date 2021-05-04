Иракская авиабаза Балад обстреляна ракетами

По меньшей мере, три ракеты упали на территорию иракской военной авиабазы Балад к северу от Багдада, где размещены американские контракторы, сообщили в понедельник иракские службы безопасности.

По словам источников, в ходе атаки в воскресенье еще три ракеты упали неподалеку от базы. Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

Ответственность за атаку никто на себя не взял, однако в прошлом о своей ответственности за подобные инциденты заявляли вооруженные группировки, которые, по словам некоторых иракских официальных лиц, поддерживаются Ираном.

18 апреля база также подверглась ракетному обстрелу. (Голос Америки)