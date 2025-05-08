Ирак заинтересован в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном и реализации совместных проектов в нефтяной отрасли.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака по итогам встречи главы правительства Мухаммеда С. Аль-Судани с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Багдаде. В переговорах с азербайджанской стороны также принял участие вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), имя которого не указывается.

“На встрече обсуждались пути укрепления конструктивного сотрудничества между Ираком и Азербайджаном в различных сферах, особенно в энергетическом секторе. Аль-Судани подчеркнул важность активизации ряда совместных инициатив, которые будут способствовать укреплению связей и служить интересам двух дружественных стран“, — говорится в сообщении.

Он также отметил стремление иракского правительства к установлению партнёрства с Азербайджаном для реализации проектов в нефтяной сфере.

«Премьер-министр рассказал об инвестиционных возможностях Ирака в энергетике, положительно оценил профессионализм SOCAR и пригласил компанию к участию в проектах по добыче нефти. Также он отметил усилия страны по развитию газодобывающей отрасли и привлечению ведущих международных компаний в этот сектор2, — уточняется в информации.

Министр Байрамов в свою очередь передал премьер-министру приветствия президента Азербайджана и пригласил его с официальным визитом в Баку для углубления двустороннего сотрудничества. Он также подтвердил заинтересованность Азербайджана в расширении отношений с Ираком во всех секторах.

“Аль-Судани принял приглашение, пообещав посетить Азербайджан при первой возможности”, — отмечается в сообщении.