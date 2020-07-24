Ирада Нури: Непросто сосредоточиться на романе, когда сердце кровоточит от боли за Родину

Одно из крупнейших издательств в Европе – российское «Эксмо» заинтересовалось еще одним азербайджанским писателем. Сразу несколько произведений писательницы Ирады Нури увидят свет в ближайшем будущем.

Первая ее книга, выпущенная «Эксмо», выходит 5 августа. Поклонники творчества Ирады Нури уже могут сделать предзаказ новинки, а сама автор, вдохновленная новыми успехами, поделилась своими впечатлениями с корреспондентом #:

«Все началось с того, что мои рукописи попали к рецензенту, который ознакомившись и высоко оценив их, рекомендовал к публикации в крупнейшем российском издательстве «Эксмо». Обычно, авторы месяцами, а то и годами ждут обратной связи от редакторов, а тут произошло самое настоящее чудо. Только вечером в базу данных издательства попала информация обо мне, и уже на следующий день со мной связались их представители и предложили сотрудничество», — рассказывает Ирада Нури.

По ее словам, на данный момент подписаны договоры и идет серьезная работа над авантюрно-приключенческой трилогией «Шанталь», для которой была создана своя собственная серия. Как было отмечено выше, первая книга стартует уже 5 августа. О судьбе остальных, которые также увидят свет в «Эксмо», Ирада Нури обещала рассказать позже.

Так как книги, вышедшие в «Эксмо», широким спектром представлены практически во всех книжных магазинах Азербайджана, то, автор не сомневается в том, что ее новинки также пополнят местные прилавки.

Рассказывая об условиях сотрудничества авторов с «Эксмо», Ирада Нури заявила, что они индивидуальны:

«Кому-то предлагают договор на год, и только электронный вариант, кому-то на три или пять с полным пакетом, включающим печатное издание, электронный формат, создание аудиокниг, переводы книг на иностранные языки и т.д».

Успех нашей писательницы порадовал ее многочисленных подписчиков. На странице Ирады Нури в соцсети Facebook они оставили большое количество поздравлений.

Сама же автор дает такое определение слову «успех»:

«Для каждого автора он означает что-то свое. Кто-то мечтает собирать полные залы, кто-то стремится зарабатывать не меньше Джоан Ролинг, есть те, для кого успех – это Букер или Нобелевская премия… Все это чисто индивидуально. Ну а для меня, в данный момент успех — вообще писать, потому что совсем непросто сосредоточиться на сюжете романа, когда сердце твое кровоточит от боли за свою Родину, за погибших солдат и офицеров, героически отдавших свои жизни ради светлого будущего нашей страны».

Будучи большим патриотом своей страны, Ирада Нури признается в том, что ее, как и многих других соотечественников, переполняют эмоции:

«В первую очередь я человек, гражданин своей страны, а уже потом писатель, и, разумеется, все происходящее не может меня не беспокоить. Вот уже тридцать лет, мы живем с огромной болью в сердце, которая с каждым годом лишь усиливается. Общее горе объединило наш народ, готовый грудью защищать то, что ему дорого — свою Родину. И то, что происходит в последнее время по всему миру, наглядное доказательство этому», — заявила она.

Не исключено, что в будущем все переживания, которые испытывает автор, наравне со всем народом, найдут отражения в новой книге. Говоря об этом, Ирада Нури заключает:

«Только в моей книге обязательно будет хороший конец, поэтому спешить не буду, а подожду безоговорочной победы своего народа над оккупантами, чтобы как можно достовернее и правдивее описать все свои чувства и эмоции. Хотя, никакие слова, какими бы цветистыми они ни были, не смогут в точности передать истинное ощущение абсолютного счастья…»