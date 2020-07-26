Иордания откроет международное авиасообщение

Иордания откроет международное авиасообщение с 5 августа. Об этом сообщил руководитель Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам Мисто, передает РИА Новости.

Мисто отметил, что иорданские аэропорты готовы к приему международных рейсов из некоторых стран, которые будут выбраны по методике ведомства в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. «С 5 августа будут рейсы в эти определенные страны и обратно в Иорданию», — уточнил он, не назвав конкретные государства.

При этом местный портал Roya ранее публиковал список стран с относительно спокойной ситуацией по коронавирусу. В него вошли Канада, Китай, Грузия, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Тайвань, Таиланд и более десяти европейских стран.

Иордания приостановила международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса. За все время там было зафиксировано1154 случая заражения коронавирусом. Из них 1036 человек уже выздоровели, еще 11 умерли (lenta.ru)