После освобождения захваченных армянами азербайджанских земель вновь актуализировались проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды Карабахской войны.

Как заявил # глава общественного объединения «Забота об инвалидах Отечественной войны» Фиридун Мамедов, после перехода на обязательное медицинское страхование в больницах стала сказываться нехватка реактивов, необходимых для проведения лабораторных анализов.

«Так, недавно инвалид I Карабахской войны Бахтияр Бабаев был прооперирован в хирургическом отделении городской больницы №5. Ему пришлось самому покупать реактивы для лаборатории больницы во время своего обследования», — сказал Фиридун Мамедов.

Мы обратились к самому Бахтияру Бабаеву. Он подтвердил высказывания Фиридуна Мамедова. Как отметил инвалид Карабахской войны, он ничего не имеет против врачей, которые к нему хорошо относились и великолепно прооперировали его. Но его родственникам и друзьям также пришлось покупать и лекарства для операции.

Мы попросили пресс-секретаря TƏBİB Эльнару Бахыш прокомментировать информацию о нехватке медикаментов.

«Обеспечением медикаментами больниц занимается Агентство обязательного медицинского страхования», — сообщила нам глава пресс- службы TƏBİB Эльнара Бахыш. Тогда мы решили обратиться в Агентство обязательного медицинского страхования.

Как заявили нам в пресс-службе Агентства обязательного медицинского страхования, эта структура действительно осуществляет обеспечение лекарствами учреждений, находящихся в подчинении TƏBİB.

«В данный момент завершились открытые тендерные процедуры по купле–продаже лекарственных препаратов, в котором приняли участие микро, малые, средние и крупные субъекты предпринимательства

А процедура открытой электронной купли–продажи (https://etender.gov.az/), в которой также принимают участие субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, продолжается.

Названия предприятий-победителей публикуются в газете “Azərbaycan». В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственных закупках» Агентство заключает договор о купле-продаже лекарств с компанией, победившей на открытом тендерном конкурсе», — сообщили нам сотрудники пресс- службы.

По словам сотрудников пресс-службы, в данный момент все медицинские учреждения, находящиеся в подчинении TƏBİB, обеспечены лекарствами.

«Если у вас имеется информация о недостатке лекарств в каком–нибудь медицинском учреждении, то просим сообщить нам его название для проведения расследования», — сказали нам работники Агентства.