Интереса к агрострахованию в обозримом будущем ждать не стоит

Обеспечение населения качественной отечественной аграрной продукцией – неотъемлемая часть продовольственной безопасности. В случае форс-мажорных ситуаций могут возникать перебои с поставками из других стран и повышение цен на продукты питания из-за их нехватки. Так, эпидемия коронавируса привела к тому, что граждане одно время закупались впрок, боясь, что из-за закрытия границ столкнутся с дефицитом продовольствия. Этого, к счастью, не произошло, но международные эксперты отмечают, что из-за пандемии самая неблагоприятная ситуация со снабжением продовольствием может возникнуть в странах, в которых велика доля его импорта.

К тому же, при больших объемах импорта деньги утекают за границу, вместо того, чтобы идти на развитие местной аграрной отрасли.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что распределение земельных участков в регионах давно завершено, и это одна из причин отсутствия интереса у бизнеса к этому сегменту. По его словам, в открытом грунте в условиях изменяющегося климата будет все сложнее выращивать некоторые сельскохозяйственные культуры. Потому интерес в основном к парниковому хозяйству и животноводству. Однако данный рынок насыщен, вложения рискованны и долго окупаются. К тому же, агрострахование пока так и не развито, хотя определенные шаги в данном направлении предпринимаются.

«Правительство должно больше внимания уделять продовольственной безопасности, ведь это часть государственной безопасности. Эксперты ООН говорят о том, что к 2030-2040 гг. потребность в продуктах питания в мире увеличится в два раза»,– подчеркнул он.

Что касается ситуации с угрозой распространения коронавируса, то никаких экстренных мер по наращиванию объемов производства продовольствия сейчас предпринимать, по его мнению, не нужно. Во-первых, несмотря на закрытые границы, товары из других стран в Азербайджан продолжают поступать, хотя иногда и с задержкой. Во-вторых, имеющихся запасов продовольствия хватит месяца на три.

«Но необходимо сделать все возможное, чтобы в дальнейшем как можно меньше зависеть от импорта. Надо проанализировать, какие проблемы за время карантина были в данной сфере, из каких стран стало поступать меньше продукции и о какой именно продукции речь, и сделать соответствующие выводы. Следует помочь тем, кто хочет развивать отечественную промышленность», – подчеркнул Н.Агаев.

Экономист Натиг Джафарли заявил, что для развития сельского хозяйства важно, чтобы были долгосрочные и низкопроцентные кредиты.

«Например, выращивание винограда начнет приносить прибыль через 6-7 лет после посадки. Наши банки дают кредиты сроком максимум до 3 лет, а фермер не может за это время получить доход. Получается, он еще ничего не заработал, а выплачивать кредит ему уже приходится», – говорит эксперт.

По его словам, для банков вложения в агросектор являются рискованными. Они предпочитают выдавать потребительские кредиты под высокие проценты, да и риска там куда меньше.

«Это системная проблема. Чтобы стимулировать банки, надо предложить им льготы, бонусы. Сейчас агрокредитование не интересно ни фермерам, ни банкам. Необходимо создать Аграрный банк, который занимался бы вопросом предоставления агрокредитов по ставке не выше 3% годовых, как во многих странах мира. Но учитывая нынешнюю напряженную ситуацию в стране, банки не начнут в обозримом будущем проявлять интерес к агрокредитованию», – уверен он.

Н.Джафарли отметил, что Центробанк не может ограничить объемы по потребительским кредитам частного сектора. Но он может стимулировать банки выдавать больше коммерческих кредитов, выделяя на эти цели деньги под низкие проценты, даже ниже учетной ставки. Тогда ЦБ сможет контролировать свои деньги.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов говорит, что банки опасаются ненадежности сельского хозяйства — неурожая, нашествия вредителей, непогоды и т.д. По его словам, нужно заинтересовать их в таком кредитовании.

По словам экономиста Фуада Ализаде, в этом направлении велась и будет вестись определенная работа. Так, ранее ЦБ проводил несколько встреч с представителями банковского сектора по поводу необходимости идти в регионы.

«Вопрос создания Аграрного банка в начале марта обсуждался экспертами ЦБ, министерства сельского хозяйства, Агентства по аграрному кредитованию и развитию, Национальной конфедерации предпринимателей и Ассоциации банков Азербайджана.

Не стоит забывать, что аграрный сектор в нашей стране освобожден от всех налогов, кроме земельного. Но, – отмечает Ф.Ализаде, – банки не знают, насколько кредитоспособен фермер. В основном, под залог оставляют недвижимость, но в регионах она неликвидна и мало ценится. Банки же хотят гарантий».

Он подчеркнул, что нужны механизмы микрокредитования. У многих фермеров нет кредитной истории. Ф.Ализаде заявил, что самообеспечение продовольствием крайне важно. Но надо учитывать, что сложно кредитовать маленькие фермерские хозяйства, потому им надо объединяться в кооперативы.