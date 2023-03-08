Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен высказал мнение, что финско-шведская заявка в Североатлантический альянс будет ратифицирована Венгрией и Турцией в обозримом будущем. Об этом он сказал в интервью общественной телерадиовещательной корпорации Yle.

По словам Кайкконена, финишная черта в этом вопросе уже видна, однако, возможно, нужно запастись терпением.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак сообщала, что венгерский парламент собирается в мае провести заседание по вопросу ратификации документов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.