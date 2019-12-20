Иностранная рабочая сила местной не угроза

Сейчас в Азербайджане работает намного меньше иностранцев, чем раньше. И все-таки определенный рост показателей имеется. Так, стало больше граждан Турции, приехавших в нашу страну на работу. В январе-ноябре 2019 года по линии Агентства по обеспечению занятости Турции (İŞKUR) в Азербайджан на работу было направлено на 57,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако в цифрах это число мизерно — всего 44 человека.

Экономист Фуад Ализаде заявил # о том, что никакой угрозы трудовые мигранты из других стран для отечественной рабочей силы не представляют. Ситуация на рынке труда у нас устойчивая. Никаких притеснений, дискриминации национальных кадров нет. «Если посмотреть на детальный анализ, то можно увидеть, что количество трудовых мигрантов сократилось в 5 -15 раз. Что касается турецких граждан, то за последние 10 лет приезжающих в Азербайджан в поисках работы, стало меньше более чем в 30 раз. Это впечатляющая цифра. В Азербайджане иностранцам трудоустроиться все сложнее. Если в 2008 году в Азербайджан на работу приехало 939 турецких граждан, в то время как десять лет спустя — в 2018-м их число ограничилось лишь 31 гражданином Турецкой Республики.

Небольшое увеличение трудовых мигрантов в этом году не должно беспокоить. На показателях могут сказываться сезонные колебания. Специалистов могут пригласить на какое-то время, скажем, решив открыть то или иное производство. Иногда нужна помощь иностранных экспертов в агросекторе»,– отмечает эксперт.

В основном, турки по линии İŞKUR едут на работу в Германию (2131), Саудовскую Аравию (1868) и Россию (1850). Помимо России, они востребованы и в таких странах бывшего СССР, как Узбекистан и Украина. В последней наблюдается их рост на 60% по итогам 10 месяцев текущего года. По словам Ф.Ализаде, в нашей стране отдают предпочтение местным кадрам. Успехи Азербайджана в продвижении национальных кадров, экономист во многом связывает с реализацией Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом. Данная программа была прекращена в 2017 году, но ей на смену пришла Государственная программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы. В ее рамках будет проходить обучение в других странах азербайджанских докторантов.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что граждане Турции часто приезжают в Азербайджан на работу со своими семьями.

« Как правило, любая иностранная компания, инвестирующая в другую страну, посылает туда своих работников. Однако, Азербайджан инвестирует в Турцию не меньше, чем Турция в Азербайджан, но при этом свои кадры туда мы посылаем реже. Конечно, турки вкладывают деньги в нашу экономику и надо предоставить им комфортные условия для этого. С одной стороны они вывозят больше, чем ввозят, но это нормально, ведь бизнес держится на прибыли. С другой стороны, приезжая в Азербайджан, турецкие семьи тратят немалые суммы, хотя товар по возможности стараются приобрести опять-таки турецкого производства. У них есть хорошая черта, они стараются поддержать своих и в других странах»,– сказал он. По мнению эксперта, такие работники не представляют опасности в долгосрочной перспективе, сейчас на большинстве позиций наши кадры. Что касается зарплаты, то, как говорит Н.Агаев, всегда было так, что отечественным кадрам платили меньше, чем зарубежным.

«Наши граждане, работавшие, скажем, в Афганистане, приезжали и могли сразу приобрести автомобиль, тогда как с местной зарплатой они бы долго на него копили. Речь идет именно о специалистах. Если работодатель в них заинтересован, то он старается создать для них максимально комфортные условия. У них больше трат, им нужно снимать жилье, оплачивать авиабилеты, медстраховку и т.д»– отметил эксперт .

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов подчеркнул, что между Азербайджаном и Турцией дружественные, братские отношения и взаимовыгодное партнерство.

«Турки в столице работают в сфере торговли и общественного питания. У нас много турецких ресторанов и кафе, и там работают турецкие повара и кондитеры. Знаю турецкого повара, который в Баку получал 4 тысячи манатов, в Турции ему платили меньше. Думаю, что наши повара могли бы освоить турецкую кухню и готовить ее не хуже, но владелец заведения диктует свои условия, и он решает, кого ему нанимать на работу. Такая тенденция есть во многих странах мира. Например, в Канаде много кафе с азиатской кухней и там работают приезжие азиаты»– говорит Дж.Исмаилов.