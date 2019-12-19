Информация о продаже Батумского порта Армении не соответствует действительности

«Распространившаяся информация о продаже Батумского порта (Грузия) Армении ложная».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она сказала, что порт не принадлежит государству: «Поэтому невозможно его выставление на продажу со стороны государства. Батумским портом долгое время управляет казахстанская компания. У нас нет информации, что армянская сторона проявляет какое-либо внимание к порту. Если бы имело место нечто подобное, мы бы знали об этом».

Отметим, что армянская газета «Жаманак» написала, что страна заинтересована в приобретении Батумского порта в Грузии. В издании отмечается, что различные круги Армении стараются собрать средства для покупки порта. Газета утверждает, что приобретение Батумского порта позволит беспрепятственно транспортировать грузы в Армению.

| 2019-12-19T14:37:42+00:00 19 декабря 2019, 15:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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