«Информационная война с Азербайджаном и Турцией помогает властям Армении оформить «гуманитарную катастрофу»

С 1 января в Армении вступил в силу запрет на турецкие товары. Пока – сроком на полгода, но, как недавно заявил министр экономики РА Ваан Керобян, ведомство намерено выступить с предложением о его продлении.

Скорее всего, это решение было принято необдуманно, в порыве эмоций — от отчаяния или бессильной злобы. Ведь оно обвалит весь тот бизнес Армении, который до войны работал с Турцией, производил там самые разные закупки. А у кого еще из соседей покупать? У нас в регионе Турция – единственная страна, выпускающая товары хорошего качества для любой сферы человеческой жизнедеятельности. Иранские аналоги сильно уступают по качеству. Грузия и Азербайджан, кроме некоторых пищевых продуктов, ничего особо важного не производят на экспорт.

И на кого тогда переориентируются армянские поставщики товаров в страну? Тем более странно это решение выглядит на фоне Трехстороннего заявления от 10 ноября, в котором говорится о разблокировании транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей в регионе. Да и Эрдоган, и Чавушоглу уже говорили, что были бы рады установлению нормальных отношений с Арменией, в том числе через экономическое сотрудничество. Получается, какое-то тупиковое решение, «самоедство» какое-то.

Чем можно объяснить такое решение правительства Армении, и какие последствия оно способно вызвать? Возможно, через какое-то время его постараются по-тихому дезавуировать, осознав тупиковость такого положения дел. Эту ситуацию прокомментировали по просьбе # иностранные эксперты.

Известный армянский общественный деятель, председатель Ассоциации «Текали» Георгий Ванян:

— Армения сейчас переживает два кризиса – идеологический и экономический. Идеологический, конечно же, налицо. Во время военных действий наши пропагандисты утверждали, что выполняется программа геноцида, и получилось так, что если утром 9 ноября каждому армянину надо было отдать свою жизнь за родину, то к вечеру уже надо устанавливать торговые и экономические отношения с Азербайджаном. Такой скачок трудно себе представить даже при наличии железной политической воли и беспрекословной поддержки мирового сообщества. Сейчас нет ни того, ни другого. Выполняются лишь задачи недопущения военных действий и вселяющее маленькую надежду разминирование.

Запрет на турецкие товары – это акция инерционного противостояния на информационном поле. И как я понимаю, наши власти (или может быть их кураторы) просчитали свои риски. Во-первых, принцип чем хуже, тем лучше, не такой глупый, как кажется. В нашей националистической стране власти не раз обращались к народу с призывом затянуть пояса. Экономический кризис, как обещают все аналитики глобальной экономики, еще впереди. И в случае Армении уже понятно, как это будет: бедные станут еще беднее, богатые богаче. О политически активном среднем классе придется забыть. И людям будет все равно отсутствие качественных турецких товаров, им надо будет просто выживать.

Надо также учесть, что львиная доля навара от торговли с Турцией ложилась в карманах олигархов. Малый бизнес и так был не в лучшем положении. Так что, возможно это «самоэмбарго» имеет и другие скрытые смыслы, поскольку, опять-таки это только мое предположение, идут процессы полной экономической переориентации на российский бизнес. При этом наши стратегические партнеры, как это было всегда, говорят: «Денег нет, но вы держитесь».

То есть, на данном этапе для властей Армении нет смысла сворачивать информационную войну с Турцией и Азербайджаном, ведь она помогает оформить «гуманитарную катастрофу» и клянчить помощь Запада. И «патриотический» запрет на турецкие товары, с другой стороны, создает «проблему», которой можно объяснить и рост цен, и разорение малого бизнеса, и все, что будет угодно.

И, в конечном итоге, нельзя забывать, что любой бюрократический акт имеет лазейки для обхода, и этот механизм обхода доступен лишь очень ограниченному числу бизнесменов.

Я согласен, что в перспективе это решение армянских властей – тупиковое. Но они еще не уперлись в стену. Тупиковость армянской политики станет явной только в случае реализации красивых слов об экономическом разблокировании региона. Я сильно сомневаюсь, что путинская Россия рассматривает прямое выполнение этого пункта, здесь скорее идет речь о контроле, а не о либерализации экономических связей. Так что Армения может благополучно оставаться в своем тупике. Я даю этот пессимистический прогноз, но в то же время делаю и буду делать все возможное, чтобы поддержать тот маленький ресурс, который может переломить ситуацию. Этот ресурс состоит в заинтересованности двух наших народов жить в безопасности.

Старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Притчин:

— Конечно же, на нынешней стадии итогов карабахского конфликта нет баланса эмоционального и прагматичного в восприятии армянского общества. Сейчас им смотреть прагматично на исход Второй Карабахской войны очень тяжело. Поэтому в любом случае превалирует негативное восприятие реальности и отрицание даже малейших каких-то позитивных моментов, которые могут действительно существовать на горизонте для Армении, для ее экономики. Тут важен психологический момент.

И понятно, что это транслируется не только в отношении Турции, но и Азербайджана. И поэтому даже перспективы работы по открытию границ, по восстановлению экономических связей, улучшению логистики Армении в отношениях с Россией через Азербайджан – все эти моменты пока отрицаются как нереальные, как совершенно незначительные. Но, мне кажется, это временный фактор. Потому что постепенно всё это будет реализовываться на практике, и люди увидят реальные перемены в жизни, несмотря на то, что для них есть негатив в развитии карабахского конфликта.