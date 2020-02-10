Инфляция «съедает» все социальные выплаты — не только пенсии

Пенсии в Азербайджане индексируются, но как обстоят дела с прочими социальными выплатами и стипендиями? И не стоит ли правительству, наконец, задуматься о том, что инфляция влияет не только на пенсии?

По мнению ученого-экономиста Губада Ибадоглу, необходимо рассмотреть вопрос об индексации к уровню прироста цен всех видов ежемесячных социальных пособий. К вопросу о том, где найти деньги, экономист предлагает рассмотреть внебюджетные источники, в частности же увеличившиеся финансовые возможности Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

«Согласно последнему заявлению Министерства труда и социальной защиты, доходы Государственного фонда социальной защиты от легализации части трудового рынка и активизации процесса заключения трудовых договоров увеличились на 42% или 3 млрд. манатов. Нелишне заметить, что по действующему законодательству именно ГФСЗ получает большую часть поступлений от этих процессов, и может послужить финансовым источником для индексации других социальных выплат к росту среднемесячных зарплат».

По свидетельству ученого, пока еще не поздно внести соответствующие изменения в действующее законодательство для пересмотра к росту цен всех социальных выплат. Поводом для таких предложений послужила недавняя индексация пенсий к уровню роста среднемесячных зарплат и инфляции. Распоряжением президента пенсии индексированы в соответствии с показателем роста среднемесячной зарплаты в минувшем году и повышены на 16,6%, что затронет всех пенсионеров, получающих пенсию по страховому принципу (93% пенсионеров, или около 1 млн. 120 тыс. человек).

На индексацию планируется потратить около 560 млн. манатов в год, 47 млн. манатов в месяц. Эти средства будут профинансированы за счет доходов Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения. В частности отмечается, что после пересмотра размер среднемесячной пенсии повышается с 262 до 300 манатов. Минимальная пенсия увеличится с прежних 200 манатов до 233,2 манатов.

Вместе с тем в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен, установленного Государственным комитетом по статистике, с 1 января увеличивается на 2,6% сумма пенсионного капитала, накопленного в страховой части на индивидуальных счетах системы персонифицированного учета. По мнению независимых аналитиков, официальная инфляция, применяемая для индексации пенсий, не соответствует реальному уровню повышения цен. В качестве аргумента Ибадоглу приводит тот факт, что в годовом исчислении рост денежной массы составил 32,5%.

По его словам, следуя из официальных данных, денежная база в стране растет, а инфляция остается стабильной, однако такого не может быть и один из двух показателей неверный.

«Считаю, что неправильно посчитан и подвергается всевозможным манипуляциям именно показатель инфляции. По сложившейся уже традиции официальными подсчетами искусственно понижается ее уровень, — говорит ученый. — При этом наблюдения показывают, что цены в текущем году растут быстрее, чем в предыдущем, особенно это касается цен на продукты питания первой необходимости».

Причиной роста денежной массы Ибадоглу назвал социальный пакет правительства, сопряженный с повышением зарплат и социальных пособий. Он уверен, что скрытая инфляция в стране даже превысила 10%.