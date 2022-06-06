Индия провела в понедельник успешный пуск баллистической ракеты «Агни-4», способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную. Как сообщает Минобороны Индии в распространенном заявлении, ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам, который расположен в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша.

«Успешные испытания подтверждают политику Индии в отношении наличия надежного минимального потенциала сдерживания», — указывается в сообщении.

По этим данным, испытательный пуск подтвердил все заданные параметры, а также надежность системы.

На вооружении Индии состоят несколько типов ракет семейства «Агни»: «Агни-1» дальностью 700 км, «Агни-2» — 2 тыс. километров, «Агни-3» — более 3 тыс. км. Ожидается также, что «Агни-5» с дальностью более 5 тыс. км вскоре поступит на вооружение.

Разрабатывается и ракета «Агни-6» с дальностью до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки.