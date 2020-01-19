Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подлодок

Индия в воскресенье провела успешное испытание баллистической ракеты К-4 для подводных лодок, способной преодолевать расстояние до 3,5 тысячи километров и нести ядерный заряд, сообщает агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.
Ракета, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO, подчиняется минобороны страны), была запущена в дневное время суток с подводной платформы, расположенной у побережья штата Андхра-Прадеш.
Сообщается, что К-4 — одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета — ВО-5 — имеет дальность полета свыше 700 километров, напоминает агентство.(РИА Новости)
| 2020-01-19T20:45:19+00:00 19 января 2020, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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