Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подлодок

Индия в воскресенье провела успешное испытание баллистической ракеты К-4 для подводных лодок, способной преодолевать расстояние до 3,5 тысячи километров и нести ядерный заряд, сообщает агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.
Ракета, разработанная индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO, подчиняется минобороны страны), была запущена в дневное время суток с подводной платформы, расположенной у побережья штата Андхра-Прадеш.
Сообщается, что К-4 — одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Другая ракета — ВО-5 — имеет дальность полета свыше 700 километров, напоминает агентство.(РИА Новости)