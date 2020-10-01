Индекс доверия бизнеса не внушает оптимизма–предпринимателям нужна поддержка в сфере кредитования

Индекс делового доверия считается важным макроэкономическим показателем, который отражает степень уверенности бизнеса в стабильности экономики страны.

В апреле-августе 2020 года средний индекс доверия бизнеса в промышленной сфере Азербайджана оставался отрицательным, но в сентябре он поднялся в положительную зону.

Изменения произошли и в других сферах реального сектора, сообщает abc.az со ссылкой на Центральный банк.

Так, несмотря на то, что в августе и сентябре данный индекс остается положительным в строительной отрасли, в розничной торговле он имеет отрицательные показатели семь месяцев подряд.

Что касается сферы услуг, то индекс в этом секторе демонстрирует отрицательную динамику уже 5 месяцев с мая.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил «Зеркало», что различные индексы не могут отражать полную картину реальной ситуации в экономике, но определенные тенденции можно наблюдать благодаря им.

«Если проанализировать ситуацию с розничной торговлей, то мы увидим, что она разнонаправленная. Есть сферы, где наблюдается прирост, например, выросло потребление фармацевтической продукции. В сфере торговли продовольственными товарами также наблюдается прирост. Но в сферах, не связанных с товарами первой необходимости, реальные показатели отрицательные, Розничная торговля просела не случайно, ведь массово закрывались рабочие места, упали доходы населения, а с ними и объем розничного товарооборота»,– говорит эксперт.

Что касается сферы услуг, то это сфера, в которой высокий уровень эластичности спроса, то есть со снижением доходов населения падает спрос. Сфера услуг–это и общественное питание, а данный сектор получил мощнейший удар из-за карантинных мер; и туризм, который вряд ли в обозримом будущем оправится, и образовательные услуги, где также наблюдается падение спроса.

Сфера услуг, связанная с массовым потреблением услуг, сильно пострадала. По сегменту VIP услуг уменьшений нет, так как у определенной категории потребителей всегда есть спрос на люксовые услуги. А вот средний класс находится в сложном положении из-за кризисных процессов, и это негативно сказалось на сфере услуг. Если смотреть поструктурно, то в сфере услуг позитивная динамика есть только в сегменте здравоохранения.

По словам Мамедова, предприниматели, причем и потенциальные предприниматели, настороженно сейчас относятся к тому, чтобы начать тот или иной бизнес. Это объяснимо, ведь сейчас в стране высокий уровень неопределенности с точки зрения экономической динамики. Это связано с пандемией коронавируса, в некоторой степени с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, а также с тем, что в целом мировая экономика погрузилась в долгосрочную яму. Мировой экономический кризис продолжает нарастать, что не может не сказаться на азербайджанском бизнесе. В ближайшие месяцы эта тенденция будет продолжаться, и без существенной государственной поддержки сферы предпринимательства выйти на устойчивый рост в этом плане будет невозможно.

«Государство предпринимает меры поддержки, в частности речь о налоговом стимулировании. В прошлом году был налоговый маневр, когда часть бизнеса освободили от налогов. В этом году в связи с пандемией определенным сферам бизнеса предоставили льготы и уступки, но я считаю, что больший упор нужно сделать на поддержку в области кредитования»,– говорит экономист.

На сегодняшний день в стране бизнес кредиты просто астрономические, учитывая процентную ставку. При таком положении дел говорить об устойчивом развитии бизнеса просто невозможно. Если проанализировать долю кредитов в инвестициях бизнеса, то, по подсчетам эксперта, это всего 5-6%.

«У стран с похожей экономикой локомотивом бизнеса являются именно доступные и долгосрочные кредиты. В Азербайджане, к сожалению, этот институт, можно сказать, не работает. Брать бизнес кредиты под 15-20% при ожидаемой рентабельности в районе 5-7%, это заведомо обречь себя на банкротство. На первый план,– убежден Мамедов,– необходимо вывести то, что в Азербайджане нужно сформировать институт внутреннего кредита.

Прирост кредитов означает прирост инвестиций, прирост инвестиций – это открытие новых рабочих мест. Открытие новых рабочих мест — это повышение покупательной способности населения».

Современная экономика, как подчеркивает он, такова, что деньги идут впереди товаров, то есть нужно сначала вложить в экономику достаточно средств, чтобы увеличить объемы производства. При этом важно, чтобы увеличение денежной массы шло в правильном направлении.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь обратил внимание на то, что упал уровень потребительского доверия. Это, по его словам, связано с тем, что монополисты пытаются компенсировать свои убытки за счет потребителей, поднимая стоимость товаров и прибегая к разным маркетинговым ухищрениям.

Говоря об индексе доверия бизнеса, он отметил, что отечественный бизнес не работает над тем, чтобы лоббировать свои интересы в законодательной сфере.

«В свое время было изменено 200 пунктов в налоговом кодексе в сторону упрощения, а в последнее время наблюдается ужесточение требований к бизнесу. Потому доверие бизнеса падает. К тому же,– отмечает эксперт,– бизнес не уверен в том, что у него не отнимут то, что ему принадлежит. Нужно предпринять шаги, благодаря которым бизнес будет чувствовать себя защищенным законом на деле».