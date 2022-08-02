Известно, что экономику местные банки кредитуют неохотно, а когда заходит речь о кредитовании ее в регионах страны, впору вовсе тушить свет. По сложившейся уже традиции, львиная доля финансирования приходится на столицу, тогда как регионы остаются в самом хвосте этого рейтинга.

Впрочем, ситуация в банковском секторе не самая худшая. Суммарные активы банковской системы на 30 июня этого года достигли нового рекордного уровня — 41 млрд 920,2 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка. Кредитный портфель тоже отличился 10-процентным приростом по сравнению с концом прошлого года и составил 18 млрд 320 млн манатов. При этом в лидерах кредитования по старинке столица. На нее пришлась львиная доля – 77 процентов (14 млрд 201 млн манатов) всего финансирования.

Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, только на Абшерон-Хызинский экономический район пришлось 705 млн манатов кредитов. Образно говоря, 81 манат из каждых 100 манатов в упомянутом экономическом районе – доля Баку и Абшерона. Что же касается регионов страны, на их долю выпадает лишь 19 из каждых 100 манатов кредитования по линии наших банков.

«Конечно же, частные банки принимают решения о кредитовании самостоятельно, учитывая при этом различные факторы, а главное, риски, — говорит аналитик. – И потом, было бы неправильно применять какие-то административные меры для достижения желаемых результатов. Но ситуация здесь не безвыходная, поскольку существует мировая практика решения подобных проблем. Скажем, в ряде развитых стран придерживаются политики стимулирования и поощрения банков к финансированию бизнеса в регионах. В результате такие регионы стимулируют кредитно-финансовый сектор на финансовые вливания».

Мониторинг показывает, что одной из основных причин, по которой банки меньше кредитуют регионы, являются жесткие условия залогового механизма для предпринимателей, аргументирует Байрамов:

«Как правило, в подавляющем большинстве случаев банки просят залог, а многие клиенты затрудняются его предоставить. С этой точки зрения, важно усовершенствовать залоговые механизмы и увеличивать объем льготных кредитов для предпринимателей, работающих в регионах. Расширение доступа к дешевым кредитам для бизнеса в регионах, является одним из важных условий усиления инклюзивного и сбалансированного экономического развития. Ведь целью проводимых последние годы реформ является дальнейшее улучшение инвестиционного климата в регионах, потому и цели привлечения сюда финансирования стоят особенно остро».

По мнению аналитиков, высокие риски кредитования аграриев, помноженные на сугубо отраслевые особенности, выраженные в слабом развитии института страхования, отсутствия у местных фермеров дорогой залоговой недвижимости, а также отчетности и соответствующей документации, позволяющей кредитно-финансовым организациям просчитать исполнение обязательств, безусловно, мешают банковскому кредитованию агропрома. В такой ситуации именно государственное льготное финансирование отрасли остается наиболее существенным направлением поддержки, как для фермеров, так и в целом для инфраструктуры АПК.

Касаясь специфики проблемы, финансист и юрист Акрам Гасанов сказал в беседе с нами, что сельскохозяйственные кредиты таят в себе очень большие риски, поскольку у лиц, занятых в отрасли, нет никаких официальных документов, подтверждающих ведение бизнеса, отсутствует и финансовая отчетность, необходимая для оценки кредитных рисков. По его словам, банковские работники вынуждены верить на слово приходящим за кредитом фермерам, и это, безусловно, самая большая проблема. Чтобы обезопасить себя, банки запрашивают в залог недвижимость. «Однако цены на недвижимость в регионах страны низкие, кроме того, у большинства сельских жителей нет права собственности на нее», — сказал эксперт.

Бизнес в регионах преимущественно задействован в сельском хозяйстве, а оно, как известно, отличается рисками — сельскохозяйственная отрасль сильно зависима от внешних факторов, таких как урожайность, погодные условия, экономическое положение страны и покупательская способность населения.