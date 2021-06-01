С начала года смягчение карантинных ограничений привело к заметному оживлению на рынке недвижимости и росту цен. Как и предсказывали специалисты, объемы строительства не дотягивают в текущем году до возросшего спроса, что способствует подорожанию в сегменте жилья.

Другой причиной активизации строительства, спроса и кредитования в этой сфере аналитики рынка недвижимости называют смягченный по сравнению с прошлым годом режим карантина. Прежние ограничения c января этого года стали все менее выраженными, а вслед включился синдром отложенного спроса – люди, не имевшие возможности приобрести жилье в разгар карантина, принялись восполнять образовавшуюся брешь. В результате рецессия сменилась активностью во всех сегментах этого рынка – строительстве, сфере купли-продажи домов и земельных участков, а также кредитовании субъектов строительного бизнеса и ипотеке.

По данным Центробанка, в январе-апреле текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано 134,8 млн манатов ипотечных кредитов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма рефинансированных по линии фонда долгов увеличилась почти в 6,1 раза и составила 85,3 млн манатов. За последний год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, возросли на 10% и достигли 55 млн манатов, а средства, выделенные из государственного бюджета фонду, сократились в 2,1 раза и составили 35,6 млн манатов.

В довесок этому, растущий спрос запустил процессы активизации в сфере жилищного строительства, потянувшего за собой объемы кредитования этой сферы. По свидетельству Центробанка, кредиты в этом направлении в сумме своей выросли к началу апреля до 681,5 млн манатов, увеличившись почти наполовину по сравнению с показателем отчетного периода минувшего года. При этом в структуре кредитования более трети приходится на долю долгосрочных кредитов. Также сообщается, что большая часть финансирования в размере 175,9 млн манатов выдана в национальной валюте, а на долю долларовых кредитов приходится 123,9 млн в манатном эквиваленте.

Краткосрочные кредиты в строительном секторе Азербайджана составили 133,8 млн манатов, или 19,6% всей суммы, информирует регулятор. При этом 68,8 млн манатов выдано в национальной валюте, а 65 млн – в иностранной. Кредиты в основном предоставлялись частным учреждениям, говорится в отчетности главного банка. Несмотря на некоторый рост, удельный вес кредитования строительства, признанного локомотивом отечественной реальной экономики, невелик и фиксируется на уровне 4,6%. Как сказал в беседе с # исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов, приведенная статистика вызывает некоторые вопросы, особенно в части краткосрочных и долгосрочных кредитов, о которых говорится в упомянутом материале.

«Начнем с того, что именно подразумевают под краткосрочными и долгосрочными кредитами? Какие сроки предусмотрены в рамках упомянутых временных форматов. Кроме того, возникает вопрос о процентных ставках. Полагаю, здесь наверняка подразумеваются кредиты ООО MIDA, а потому возникает неопределенность в плане структуры кредитования – сколько получила эта организация, а сколько выдали кредитов частному сектору? Если домостроитель пошел в банк и получил кредит – на основании чего, какого залога и требуется ли залог? Мы не знаем этого, поскольку по этому поводу нет информации. Я более чем уверен, что данные средства направлены под такие проекты, как MIDA. Просто нет раскрытия в этой части. Как уже говорилось, ничего не сообщается про процентные ставки», — заметил эксперт.

По его словам, строительный сектор недофинансирован и далеко не избалован кредитными линиями финансовых структур. К тому же банки требуют залог, а возможный для строительной компании вариант – отдача в обеспечение ссуды земельного участка под строительство, не выгоден для финансовой структуры. Поскольку, если там будет отстроено жилье, банк уже не продаст такой залог и не покроет убытков:

«По этой причине строительные компании предлагают в качестве обеспечения кредита свои имеющие коммерческую ликвидность уже готовые коммерческие и жилые площади, — продолжил Азадов. — Обычно это имущество строительный бизнес закладывает под банковские кредиты, которые выдаются, как правило. на пять лет под весьма высокие процентные ставки – до 20%. При этом погашать такие долги нелегко, учитывая, что продать отстроенный жилищный фонд непросто, недвижимый рынок не отличается стабильностью, а издержки компаний тоже добавляют сложностей». Словом, финансовая сторона дела, несмотря на восстанавливающийся спрос в сфере жилищного строительства, тормозит развитие этой сферы.

Ко всему прочему, сказываются высокие ставки коммерческих банков, которые приводят к удорожанию отстроенных квартир, поднимая расценки на жилые площади не только в первичном, но и вторичном жилищном фонде. По свидетельству специалистов, банки также слабо участвуют в процессе ипотечного кредитования, предоставив эту сферу Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду.