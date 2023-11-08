Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK назвал число находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС граждан страны.

По его словам, ускорение процесса освобождения заложников представляет особую важность.

«Это очень важно как для Израиля, так и для нас. По нашим сведениям, 10 американских граждан удерживаются в заложниках», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что Соединенные Штаты также потеряли более 30 своих граждан в результате нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября.