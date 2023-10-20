Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

«В ответ на усилия Катара «Бригады Иззэддина аль-Кассама» освободили двух американских граждан — мать и ее дочь. Это было сделано из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления президента США Джо Байдена и его фашистской администрации являются ложными и необоснованными», — отмечается в публикации.

По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, составляет 203.