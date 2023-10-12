В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли, по меньшей мере, 25 граждан США, сообщает ТАСС.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, Госсекретарь США отметил, что четыре груза с продукцией оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые поставки уже в пути.

Блинкен добавил, что по мере роста потребностей страны в защите Госдепартамент будет проводить работу с Конгрессом США, чтобы их обеспечить.