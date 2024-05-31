Союзники по НАТО встревожены и ответят на растущую кампанию гибридных атак против них со стороны России, заявил 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая после двухдневных переговоров в Праге между министрами иностранных дел стран НАТО, Блинкен сказал: «Практически каждый союзник был охвачен этой активизацией гибридных атак со стороны России. Мы знаем, что они замышляют, и будем реагировать как индивидуально, так и коллективно, если потребуется».

Блинкен указал на ряд инцидентов, не связанных с военными ударами. Например, на прошлой неделе Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарва, установленных для обозначения границы.

Блинкен также указал на инциденты внутри НАТО, связанные с «поджогами и диверсиями на складах снабжения», а также на растущие кибератаки и кампании по дезинформации, приписываемые России.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на этой неделе заявил AFP, что Россия «расширяет границы и играет на наших страхах».

Ранее в этом месяце НАТО осудила «вредоносную деятельность» России на своей территории, заявив, что такие действия, как дезинформация, саботаж, насилие и кибервмешательство угрожают безопасности альянса.

Власти Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании недавно провели расследования и предъявили обвинения нескольким лицам в связи с «враждебной государственной деятельностью».

Инциденты происходят в то время, как Россия ведет наступление на северо-востоке Украины.

Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден одобрил просьбу Украины об использовании американского оружия для нанесения ударов по российским силам, участвующим в наступлении, даже если они находятся на территории России.

Блинкен вновь отметил, что победа России придаст сил не только Москве, но и другим «потенциальным агрессорам». (Голос Америки)