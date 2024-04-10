Израиль «очень быстро» ответит «решительными атакующими действиями» по территории любого, кто на него нападет. С таким заявлением выступил министр обороны государства Йоав Галант во время посещения батареи ПВО на севере страны.

«Если кто-либо нас (Израиль) атакует, мы ответим на его территории, где бы она ни находилась. Мы будем знать, как очень быстро отреагировать решительными атакующими действиями», — сказал Галант. Высказывания министра цитирует Четырнадцатый канал израильского телевидения, отмечая, что это «прямое послание Ирану».

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) преуспеваем в этом. Враг никогда не знает, какие сюрпризы мы ему готовим», — добавил Галант. На своей странице в X министр обороны после публикации Четырнадцатого канала написал, что Израиль «поддерживает высокую готовность всех систем обороны и будет знать, как защититься от угроз со стороны врагов на своей территории и решительно ответить любому врагу на его территории».(ТАСС)