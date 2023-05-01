Сирия стоит на этапе восстановления государства, и этот этап требует большой поддержки со стороны арабских стран. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирака Фуад Хусейн, выступая на совещании министров иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Сирии в Аммане, посвященном возвращению арабской республики в Лигу арабских государств (ЛАГ).

«Ирак неоднократно призывал к возвращению братской Сирии ее места в Лиге арабских государств <…>. Настало время для ЛАГ сыграть свою положительную роль в отношении сирийского досье», — приводит телеканал As Sumaria слова Хусейна. «Перед этой страной сегодня стоит задача восстановить государство, и это требует от нас большой поддержки, чтобы вернуть позиции Сирии и помочь ей стать активным игроком в решении проблем», — заявил глава МИД Ирака.

Межарабское совещание с участием министров иностранных дел Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии проходит в 1 мая в Аммане. Как сообщал источник, главы МИД встретились обсудить «дорожную карту по сирийскому урегулированию, которая предусматривает содействие Лиги арабских государств политическому решению кризиса в этой стране».