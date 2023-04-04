Инам Имдад оглу Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает #, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Инам Керимов родился 6 июня 1977 года в Баку. В 1984-1994 годах учился в гимназии гуманитарных наук в Баку. В 1994-1995 годах он продолжил образование в средней школе Ричмонда в штате Индиана (США).

Далее учился в БГУ на факультете международного права.

В период с 2004 по 2012 гг. работал старшим консультантом в Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Параллельно в 2005-2012 годах И.Керимов был секретарем Комиссии по борьбе с коррупцией в Азербайджанской Республике.

В 2005-2012 годах возглавлял делегацию Азербайджанской Республики в Группе государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO).

С 2018 по 2023 годы являлся министром сельского хозяйства Азербайджана.

Владеет английским, французским, персидским и русским языками.

Женат, имеет двоих детей.