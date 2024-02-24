В Москве скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщили «Коммерсанту» в суде. По словам источника издания, причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь. Лебедеву было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд с 1991 года.

По данным телеграм-канала «112», в последние дни Лебедев находился в больнице. Источники «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что он страдал онкологическим заболеванием. «Провинция» сообщает, что он скончался накануне в пятницу вечером.

Обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова. Вскоре квалификационная коллегия объявит о конкурсе на освободившееся место.

Еще 6 февраля Кремль сообщал о встрече Лебедева с президентом Владимиром Путиным. Судья отчитался о применении цифровых технологий в деятельности судебных органов и о работе государственной системы «Правосудие».

Лебедев является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, у него есть орден Александра Невского и Святого апостола Андрея Первозванного. Последний он получил из рук Путина в августе 2023 года «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка». Также покойный отмечен знаком отличия «За безупречную службу».

Лебедев руководил судом дольше всех в истории страны. В 2012 году Путин подписал закон о снятии верхнего возрастного предела для судей, чтобы он мог оставаться в своем кресле пожизненно. (moscowtimes.ru)