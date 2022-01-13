Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что назначенный новым министром информации Казахстана Аскар Умаров «подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность», передает Minval.az. По его словам, назначение Умарова является «тяжелейшим сознательным компромиссом» президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

«Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — отметил Примаков.

В публикации Примаков приводит некоторые цитаты нового министра. В частности, Умаров назвал русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличии от других стран. Как подчеркнул Примаков, Россотрудничество не сотрудничает с «русофобской дрянью», что «в нынешней конфигурации» полностью нивелирует «любое взаимодействие» с Умаровым и его ведомством.

Новый министр информации Казахстана Аскар Умаров уже ответил на обвинения руководителя Россотрудничества Евгения Примакова в русофобии. Об этом он написал в своем Facebook. «Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — написал Умаров. Он подчеркнул, что понимает насколько для Казахстана важны «союзнические отношения с Россией», а также заявил, что планирует «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом». И это был очень дипломатичный ответ на далекое от норм цивилизованного ведения диалога высказывание Примакова-младшего.

Вынужден напомнить, что это сейчас Примаков младший является главой Россотрудничества. А всего несколько лет назад он был международным обозревателем, автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24». Позиционировал он тогда, как Евгений Сандро. Говорю это к тому, что и Аскар Умаров был журналистом, обозревателем, а потом заведующим отдела политики ТОО «Новости Недели», шеф-редактором, заместителем директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан».

И если бы Евгений Сандро, будучи журналистом, использовал в своей речи то выражение, что им было сейчас озвучено в адрес журналиста Умарова, то все это можно было бы отнести к проблемам в воспитании Примакова-младшего. Сейчас же, учитывая статус обоих фигурантов дела, речь идет о политическом скандале с имперским душком. Прекрасно понимающий нынешние российские реалии, Примаков-младший решил воздать дань политической конъюнктуре и перешел грань приличия.

В современной России царят такие времена, когда даже дипломаты из этой страны позволяют себе выражения и тон, более привычный для подворотни. В РФ как-то не хотят понять, что нет Российской империи и ее губерний, что нет СССР. А есть независимые государства, которые проводят свою, независимую политику. И разговаривать с ними на языке ультиматумов недопустимо. Тем более, используя оскорбления, да еще и суя нос в кадровые назначения в тех или иных странах. Никто из чиновников высшего звена в Казахстане не позволял себе оскорблять российского министра, выдвигать какие-то ультиматумы в связи с его назначением. Но в РФ царят иные нравы. Там депутаты Государственной Думы позволяют себе откровенное вмешательство во внутренние дела Казахстана, спекулируя темой русскоязычного населения РК и проявляя неуважение к суверенитету и территориальной целостности этой страны. Объявление «исторически российскими» целого ряда городов Казахстана — это возмутительный шаг, логическим продолжением которого и является ультимативное и хамское по сути заявление Примакова-младшего.

Так что, это не Евгений Сандро, он же Евгений Примаков-младший, должен заявлять о прекращении сотрудничества «Россотрудничества» с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Это Аскар Умаров после фразы про «русофобствующую дрянь» должен слать руководителя «Россотрудничества» в долгое и пешее путешествие по известному адресу.

Благо, прецедент уже имеется. В апреле прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против Россотрудничества. И это было не просто правильное, а запоздалое решение. Ибо, Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти страны, которая аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе.

Кстати, глава Россотрудничества Евгений Примаков успел проявить себя, как украинофоб и потенциальный военный преступник. В соцсетях он заявил, что допускает нанесение удара по Киеву и другим важным с инфраструктурной точки зрения территориям Украины. До аналогичных угроз в адрес Казахстана со стороны Примакова-младшего еще не дошло. Но тут ключевое слова «пока».

Ну а напоследок я хочу напомнить о том, что 11 ноября прошлого года в московском офисе Россотрудничества состоялась выставка «Дети Донбасса – детям Карабаха». Вот выдержка из пресс-релиза мероприятия: «На выставке вспоминали детей, погибших во время боевых действий, и говорили о том, как помочь выжившим жертвам войн. Выставка направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий. Выставка не про детей, а про ответственность взрослых».

Первым с той провокационной выставкой ознакомился руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. То есть, любые попытки оправдаться, заявить, что Примаков-младший был не в курсе провокации, отметаются априори. Как видим, Россотрудничество открыто поддерживает сепаратизм в Украине, и в Азербайджане. Оно открыто выступает на стороне тех, кто не признает территориальную целостность наших стран. Стало быть, и офис Россотрудничества в Баку имеет смысл закрыть. Ведь вовсе не исключено, что Примаков-младший сделает такое же хамское заявление, какое он сделал в адрес Аскара Умарова, но уже в отношении какого-либо азербайджанского министра.