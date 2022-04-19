Глава SpaceX Илон Маск заявил, что примерная цена билета для полета на Марс составит $100 тыс. Как сообщает Business Insider, стоимость поездки на другую планету миллиардер назвал во время беседы с куратором конференции TED Крисом Андерсоном.

«В случае, если переезд на Марс стоит к примеру $100 тыс., то я думаю, что почти каждый сможет а конечном итоге накопить $100 тыс. и иметь возможность отправиться на Марс, если захочет», — отметил бизнесмен.

По его словам, SpaceX стремится сделать полет на Марс «доступным для всех». Во время общения предприниматель указал и на другие варианты финансирования, такие как правительственные программы и получение кредита. Маск пояснил, что речь идет о поездке без обратного билета, то есть с целью переселения на другую планету. (gazeta.ru)