«Cегодня свободные экономические зоны функционируют в различных странах мира. Как я уже отметил, в ряде стран это обусловлено природными условиями, географическим расположением. В странах, не имеющих выхода к открытым морям, практика создания свободных экономических зон не столь успешна. Мы изучили, проанализировали удачный и неудачный опыт. Считаем, что сегодня в Азербайджане имеются все первоначальные условия для привлечения инвесторов именно в эту зону. Полагаю, что, в первую очередь, это место имеет благоприятное географическое положение – находится на побережье, рядом с морским портом, достаточно обширная территория. На первоначальном этапе для развития уже готова площадь в 60 гектаров. В целом же, выделен земельный участок в 850 гектаров. Уже определены также сопредельные с ним земельные участки, с тем, чтобы там не проводилось никакого строительства, это необходимо для дальнейшего развития».

Как сообщает АПА, об этом, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью Азербайджанскому телевидению.

«Другой важный вопрос, — почему мы считаем, что инвесторы приедут, — заключается в современной инфраструктуре. В последние годы мы последовательно создавали эту инфраструктуру. Сегодня вновь, ссылаясь на влиятельные международные структуры, можем сказать, что добились больших успехов и в этой области», — добавил глава государства.