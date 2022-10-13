13 октября в Астане проходит пленарное заседание 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который во время выступления на заседании рассказал об агрессии Армении против Азербайджана.

«Армения систематически совершала военные преступления против гражданских лиц и военного персонала Азербайджана. Около 3 900 граждан Азербайджана пропали без вести после Первой Карабахской войны. Большинство из них были подвергнуты пыткам, убиты и похоронены в братских могилах.

В этом году мы обнаружили массовые захоронения в двух освобожденных селах. Армения должна предоставить Азербайджану информацию о судьбе пропавших без вести и точных местах массовых захоронений.

Мы запрашиваем эту информацию почти два года. Но правительство Армении отказывается делиться этим с Азербайджаном», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

«Несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения продолжает совершать провокации на границе, последняя из которых была совершена в сентябре этого года».

«Азербайджанская армия вынуждена была начать решительную контртеррористическую операцию для пресечения военной провокации Армении. Ответственность за все эти провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении», — отметил глава государства.