В Майами 9 и 10 октября должны пройти переговоры между спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и украинской делегацией.

Сообщения агентств об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В делегацию, по его словам, вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки и в прошлом руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, а также руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замглавы МИД Сергей Кислица. Не исключено и участие советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, других представителей НАТО и ЕС.

Согласно сообщениям, будут обсуждаться «новые идеи» в поисках достижения мира между Россией и Украиной. Об этом, в частности, со ссылкой на источники пишет Axios. Это издание также отмечает, что Уиткофф и Кушнер обсуждали эти идеи на встрече с президентом США Дональдом Трампом 8 октября. О сути этих предложений, однако, не известно. Как пишет тот же Axios, в администрации Трампа по-прежнему надеются на некий «прорыв» в мирных переговорах до наступления зимы, а в идеале — до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

По сообщениям, речь может идти о частичном прекращении огня, которое затронуло бы сферы энергетики и морские перевозки в Чёрном море. В Москве, однако, ранее фактически отказывались от такого перемирия.

Речь может зайти и о плане послевоенного восстановления Украины и связанных с ним гарантий.

Как отмечает журналист Axios Барак Равид, несмотря на публичные заявления Москвы, в Киеве всё же надеются, что Владимир Путин может согласиться на какие-то из предложений о перемирии — например, в обмен на ослабление санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что «война России против Украины зашла в опасный тупик», указав на риск эскалации, которая может «превратить войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт».

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что американская администрация хотела бы видеть урегулирование российско-украинской войны путем переговоров. «Именно к этому мы и намерены стремиться в дальнейшем», — сказал Марко Рубио.

Президент Украины довольно резко отреагировал на слова госсекретаря, отметив, что речь идёт не о тупике, а об отсутствии воли более активно поддерживать Украины, в том числе усилением санкций и укреплением украинской ПВО. (svoboda.org)